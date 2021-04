Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs la primele ore ale zilei de duminica, camionul trecand peste axul central din mijlocul unei autostrazi din provincia de est Jiangsu și ciocnindu-se cu un autobuz care circula in direcția opusa, provocand rasturnarea autobuzului. Accidentul a angrenat și alte doua camioane care…

- Miliardarul ceh Petr Kellner, patronul ProTV, a murit intr un accident de elicopter in Alaska, conform NY Times. Omul de afaceri se afla intr o excursie de ski. Alte patru persoane si au pierdut viata in urma prabusirii aparatului de zbor.Accidentul, care a ucis si alte patru persoane, a avut loc sambata.…

- Beijingul si alte orase din nordul Chinei au fost lovite de o puternica furtuna de nisip, care a provocat moartea catorva persoane și dispariția altor zeci. Nisipul care vine din deșertul Gobi a anulat sute de zboruri pe aeroporturile din zona.

- “Prietenii buni la nevoie se cunosc”, a declarat președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, intr-un interviu acordat agenției Xinhua, consacrat relațiilor țarii sale cu China. Serbia, a subliniat președintele Vucic, a obținut intotdeauna tot ceea ce a cerut Chinei și “sunt foarte mandru” de nivelul atins…

- Accident tragic pe o șosea din regiunea Irkutsk din Rusia. Cinci persoane au murit, iar alte trei au fost ranite, dupa ce un automobil a lovit un camion plin cu lemne, care staționa pe marginea drumului, iar apoi a fost proiectat intr-un autocar cu 25 de pasageri.

- Explozia a avut loc in atelierul de producție. In ciuda spitalizarii de urgența a celor doua victime, acestea au murit in spital. La uzina farmaceutica din orașul Benxi, provincia Liaoning din nord-estul Chinei, luni, 8 februarie, a avut loc o explozie care a dus la moartea a doua persoane. Cel puțin…

- Șase persoane au fost ranite și au ajuns la spital dupa ce un autocar a lovit un cap de pod. Accidentul s-a produs miercuri pe o șosea din nordul județului Galați. Polițiștii au inceput o ancheta, potrivit Mediafax. Accidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, pe DJ242E, in apropierea…

- Trei persoane au decedat, iar o alta a fost grav ranita, intr-un accident produs in aceasta dimineața pe Autostrada A1 in zona localitatii Saliste, judetul Sibiu, un autoturism lovind din spate un utilaj de deszapezire. Coliziunea s-a produs intre o autospeciala de deszapezire și un autoturism, iar…