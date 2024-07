Stiri pe aceeasi tema

Aseara, la ora…

- Durere fara margini in familia barbatului suspectat ca ar fi ucis-o pe Marina! Fratele lui a murit intr-un accident ingrozitor de mașina, care a avut loc in București. Nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire.

- Accident cumplit a avut loc in zona localitatii Budeasa din judetul Arges. Barbatul in varsta de 67 de ani a fost lovit mortal de o masina, soferul de 20 de ani a fugind de la fata locului.

- Impact violent, sambata de dimineața, pe DN 71, pe raza localitații Baldana! In impact au fost implicate trei autoturisme, iar o pasagera, de 28 de ani, a fost ranita. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Vinovat pentru producerea coliziunii ar fi un barbat din București,…

- Un accident mortal a avut loc in Teleorman in aceasta dupa-amiaza. O mașina a intrat intr-un cap de pod, iar victimele au ramas incarcerate pana la sosirea salvatorilor. Medicii nu au mai putut face nimic pentru trei persoane, iar cea de a patra a fost transportata la un spital din București.

- Teribil accident de circulație, marți seara, pe drumul forestier dintre localitatea bistrițeana Petriș și Dealul Negru. Un baiat de 16 ani a murit, iar alți șapte minori au fost raniți dupa ce autoturismul in care se aflau, condus de minorul de 16 ani, s-a rasturnat din cauza vitezei. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud,…

- Un om a murit, iar un altul a fost ranit, dupa ce mașina in care se aflau a fost izbita in plin de un tren care venea de la Budapesta spre București. Șoferul nu s-a asigurat inainte de a trece calea ferata. Accidentul s-a intamplat intre Avrig și Fagaraș, iar traficul in zona a fost blocat aproape 4…

- O femeie a murit si alta a fost grav ranita dupa ce masina in care se aflau a derapat, pe un drum judetean din Vaslui si s-a izbit violent de un copac. A fost nevoie de interventia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea celor doua dintre fiarele autovehiculului distrus, conform news.ro.