Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera este oprita, vineri dimineata, pe DN 71 Bucuresti - Targoviste, in urma unui accident rutier soldat cu moartea unui motociclist, a informat Centrul Infotrafic din cadrul Politiei...

- Un copil in varsta de 7 ani, din Craciunelu de Jos, a fost ranit foarte grav intr-un accident rutier produs miercuri seara. Potrivit IPJ Alba, in timp ce se plimba cu bicicleta baiatul a fost lovit de o mașina a carui șofer a schimbat, fara sa se asigure, direcția de mers. In urma impactului copilul…

- La data de 07 iulie 2018, ora 19.17, politistii din cadrul Poliției Municipiului Aiud au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada Vasile Lucaci din satul Ciumbrud, judetul Alba. Politistii din cadrul Poliției Municipiului Aiud – Compartimentul Rutier și Biroul Ordine Publica…

- Accident feroviar mortal la intrare in municipiul Rm Sarat. Un barbat de 31 ani a fost lovit de trenul de persoane București – Iași. Barbatul se afla la 300 de metri de gara cand a fost lovit de tren. Revenim cu informații! Articolul Tanar lovit mortal de tren apare prima data in Opinia Buzau .

- Accident rutier in Spataru, unde o duba a patruns pe contrasens si a acrosat un autoturism. Din primele verificari efectuate de politistii rutieri a rezultat ca un conducator auto de 29 ani, din Slobozia Bradului, care circula pe DN 2 E85 pe directia Buzau catre Bucuresti, in localitatea Spataru a pierdut…

- Politiștii Brigazii Rutiere a Capitalei, in colaborare cu Societatea Studenților in Medicina din București și ISU "Dealu Spirii", au organizat ieri simularea unui accident rutier in care este implicat un...

- Mar:i, un bErbat a amenin:at cE se sinucide, aruncandu-se de pe un pod care traverseazE pe DN1. La fa:a locului au intervenit atat poli:i"tii, cat "i o autoutilitarE SMURD. }n timp ce oamenii legii se strEduiau sE convingE bErbatul sE renun:e la inten:ia de a se sinucide "i sE coboare, un "ofer atent…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 36, pe sensul catre capitala traficul se desfasoara ingreunat, doar pe banda de urgenta, din cauza unui accident rutier in care ...