- Patru persoane au fost ranite, marti dimineata, in urma unui accident rutier produs in zona centrala a municipiului Pitesti, informeaza Agerpres .Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme.„Din verificarile preliminare efectuate…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru distrugere si vatamare corporala, ambele infractiuni din culpa, in cazul incendiului de sambata dupa-amiaza, de la un centru de incarcare butelii din localitatea Fantanele, a transmis Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Prahova. Potrivit Inspectoratului…

- Pe numele unui barbat din Bujoreni polițiștii de la Rutiera au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului. Ieri, polițiștii au fost sesizați de o unitatea spitaliceasa cu privire la faptul ca, un barbat s-a prezentat la spital, pentru ingrijiri medicale,…

- Un tanar din comuna doljeana Siliștea Crucii este cercetat pentru comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie. Politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Rast au fost sesizati ieri prin apel 112 de catre un tanar…