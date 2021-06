Stiri pe aceeasi tema

- Misiune contracronometru a echipelor de la ISU Timiș. Doua persoane au fost prinse joi seara se o surpare de pamant intre localitațile Rudicica și Urseni, din județul Timiș, a informat ISU Timiș. Incidentul s-a produs la ora 19:40. La fata locului s-au deplasat de urgenta doua autospeciale de stingere,…

- Incident grav joi seara, intre Rudicica și Urseni, localitați aflate in apropiere de Timișoara. Doi muncitori care lucrau la o conducta de apa au fost surprinși de o bucata de pamant care s-a prabușit peste ei și i-a ingropat efectiv.

- Grav accident de munca petrecut in aceasta seara in centrul localitatii Urseni, de langa Timisoara – un mal de pamant s-a rasturnat peste doi muncitori care lucrau la viitoarea canalizare. Acestia sapau un sant, moment in care malul de pamant nisipos s-a prabusit peste acestia. Santul adanc de mai bine…

- In data de 21.06.2021, la ora 20:51, ISU Timiș a fost sesizat prin SNAU 112 despre producerea unui accident feroviar pe raza localitații Urseni, la intersecția caii ferate cu DC 98, intre trenul Regio 9619 și un autoturism. Din primele informații, nu exista victime, autoturismul ramanand blocat pe…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a fost ranit grav, ieri, in urma unui accident rutier. Incidentul s-a petrecut pe Calea Lugojului din Timișoara pe sensul de ieșire din oraș. Dobra...

- Un angajat al Primariei Lugoj a ajuns la spital la Timișoara, miercuri, dupa ce a cazut de la aproximativ doi metri inalțime de pe o schela montata intr-o incapere din instituție. Barbatul a povestit ca a amețit. S-a ales cu o fractura craniana. Poliția a deschis dosar penal.

- Doi dintre voluntarii care s-au implicat in gasirea avionului prabușit in Apuseni, acum șapte ani, au fost implicați intr-un accident petrecut in cadrul unei competiții off-road. S-au rasturnat cu un autovehicul de competiție, de mai multe ori, dupa ce au incercat sa urce pe teren greu accesibil. Incidentul…

- Primarul Bacaului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, ar putea fi cercetat de Inspectoratul Teritorial de Munca, pentru ca ar fi provocat un accident de munca, la adapostul pentru caini. Incidentul a survenit noaptea, in timpul unei descinderi a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.