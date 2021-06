Stiri pe aceeasi tema

- In data de 21.06.2021, la ora 20:51, ISU Timiș a fost sesizat prin SNAU 112 despre producerea unui accident feroviar pe raza localitații Urseni, la intersecția caii ferate cu DC 98, intre trenul Regio 9619 și un autoturism. Din primele informații, nu exista victime, autoturismul ramanand blocat pe…

- Polițiștii efectueaza cercetari intr-un dosar penal, pentru vatamare corporala din culpa și pentru nerespectarea masurilor de securitate in munca, dupa ce miercuri, 9 iunie, in jurul orei 12, un barbat, care efectua lucrari de renovare a unor birouri din incinta Primariei Lugoj, a cazut de pe o schela.…

- Un angajat al Primariei Lugoj a ajuns la spital la Timișoara, miercuri, dupa ce a cazut de la aproximativ doi metri inalțime de pe o schela montata intr-o incapere din instituție. Barbatul a povestit ca a amețit. S-a ales cu o fractura craniana. Poliția a deschis dosar penal.

- O parte dintre angajații Filarmonicii Oltenia protesteaza in Piața Prefecturii Dolj. Aceștia au pancarte prin care cer demisia managerului. Motivul principal il constituie faptul ca personalul artistic și personalul auxiliar de scena au contractele de munca suspendate pana pe 29 aprilie, neștiind ce…

- Ludovic Orban vorbește cu reprezentantul firmei de construcții, de pe e șantierul Drumului Expres Craiova-Pitești, tronsonul 1, despre criza de muncitari. Firma nu reușește sa gaseasca muncitori calificați. Trebuie sa ii aduca din strainatate. ,,In momentul de fața avem 205, 210 persoane angajate. Lucram…

- ISU Timiș a recepționat joi, la ora 16:42, sa intervina la un accident rutier pe Calea Sever Bocu din Timișoara. La fața locului s-au deplasat de urgența 6 pompieri cu o autospeciala de prima intervenție și un echipaj SMURD. In accident au fost implicate doua autoturisme. Iar in urma impactului, o…

- In noaptea de miercuri spre joi, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați despre faptul ca in localitatea Bistra a avut loc un accident rutier. La fața locului, polițiștii au constatat ca un tanar de 23 ani din Crasna Vișeului, in timp ce conducea un moped, fara a purta casca de protecție, pe raza…

- Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați, luni, in jurul orei 13, sa intervina la un accident feroviar in localitatea Padureni. In accident a fost implicat trenul regio Moravița – Timișoara și un autotren. In tren se aflau 20 de calatori. In urma impactului, șoferul autotrenului a suferit leziuni…