- Un șofer de 39 de ani a murit, dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent intr-un copac. Accidentul s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe drumul federal 62, in direcția Alsfeld-Lingelbach, Germania.

- Ieri, aproape de miezul nopții, un șofer in varsta de 38 de ani din Deva nu a acordat prioritate și a intrat cu mașina in cea condusa de un barbat cu zece ani mai tanar. Cel din urma a fost ranit ușor și transportat la spital. Accidentul s-a produs la ora 23.35, cand barbatul de […] Articolul Tanar…

- Un nou accident de circulație soldat cu pierderi de vieți omenești, al doilea al zilei in vestul țarii, a avut loc pe DN 79A, in zona localitații aradene Voivodeni. UN autoturism in care se afla doar șoferul a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat in camp. La fața locului s-au deplasat echipajul de descarcerare…

- Teribil accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DJ 792, șoseaua care leaga localitațile aradene Ineu și Pancota, unde doua mașini s-au ciocnit. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Ineu cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD, cu sprijinul…

- Accident rutier cu trei autovehicule implicate, in aceasta dupa-amiaza, pe Calea Radnei din Arad. La fața locului au intervenit, din partea Detașamentului de Pompieri Arad, o autospeciala de stingere și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila. „In urma accidentului au rezultat trei victime conștiente,…

- UPDATE Victima a fost preluata de echipajul SMURD B si transportata la UPU Constanta., transmit reprezentantii ISU Dobrogea. Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, pla intersectia dintre bulevardul Aurel Vlaicu si strada Varful cu Dor din Constanta, informeaza autoritatile Accidentul s…

- Grav accident de circulație, cu doua mașini și un pieton, in aceasta seara, pe DN 58, la ieșirea din Reșița. La fața locului s-au deplasat de urgența un echipaj de descarcerare și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița, alaturi de doua echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanța…

- Accident de circulatie astazi in municipul Arad. Doua autoturisme s-au ciocnit pe strada Nicolae Grigorescu colț cu Vasile Milea. Nu sunt persoane incarcerate iar la fata locului intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad, cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare și un echipaj SMURD Terapie…