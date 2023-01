Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 40 de ani, din municipiul Focsani, a fost acrosata de un autoturism apartinand Ministerului Apararii Nationale (MApN), luni dimineata, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, relateaza Agerpres. „Astazi, 09 ianuarie,…

- In aceasta seara, la ora 18:21, pompierii au inștiințați despre producerea unui accident rutier pe DN 15, in comuna Savinești. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism in care se aflau trei persoane și o autospeciala a IPJ Neamt in care se aflau doi polițiști. La locul solicitarii au fost…

- Un accident rutier mortal a avut loc, luni dimineața, la intrare in localitatea clujeana Negreni. Un autoturism a intrat sub un autotren. In urma impactului, șoferul autoturismului a decedat pe loc. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in urma cu puține momente, 10:40, la un accident…

- Accident grav in aceasta dimineața, puțin dupa ora 11:00, pe autostrada A1, in zona localitații hunedorene Vețel, pe sensul de mers spre Timișoara. „Circulație doar pe banda a 2-a pe autostrada A1, la km 376+800, pe raza localitații Vețel, sensul de mers Oraștie – Timișoara. O autocisterna a intrat…

- In cursul nopții trecute, pompierii clujeni au intervenit la un grav accident rutier, care a avut loc intre localitațile Mihaiești și Topa Mica. Din primele informații, o mașina in care se aflau patru tineri s-a rasturnat.„​​Pompierii din cadrul Garzii de intervenție Gilau și a Detașamentului 1 Cluj-Napoca…