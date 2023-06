Grav accident de circulație între Sibiu și Păltiniș.Trei persoane au murit, iar un adolescent de 15 ani a fost resuscitat Trei persoane si-au pierdut viata si ale doua au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc sambata la intersectia dintre doua drumuri judetene, in judetul Sibiu, unde doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele s-a rasturnat, ramanand pe plafon. Printre raniti se afla un adolescent de 15 ani, care a […] The post Grav accident de circulație intre Sibiu și Paltiniș.Trei persoane au murit, iar un adolescent de 15 ani a fost resuscitat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au fost impușcate la o ceremonie de absolvire a unui liceu din SUA. Doua dintre ele, tata și fiu, au murit. Doua persoane au murit și cinci au fost ranite dupa ce un tanar de 19 ani a deschis focul in timpul unei ceremonii de absolvire pentru liceeni in orașul Richmond, din SUA, […] The…

- 28 de ruși au murit și mai mult de 70 au fost internați in spitale din mai multe regiuni ale Federației Ruse, dupa ce au consumat „Domnul Cidru”, informeaza presa internaționala. Medicii spun ca intoxicarea provine din substanța metanol, conținuta de bautura respectiva. Ministerul Sanatații a raportat…

- UPDATE: O femeie a fost preluata de un echipaj medical si dusa la spital, in stare de inconstienta. Un barbat a fost declarat decedat de catre medici. Compania a demarat propria ancheta si a precizat ca incidentul a avut loc in timpul unor manevre uzuale. ”La data de 13 mai a.c., in jurul orei 17.15,…

- O fetita in varsta de 10 luni a murit, sambata, in urma unui accident rutier produs pe un drum judetean, in comuna argeseana Malureni. Alte trei persoane au fost ranite. Masina condusa de bunica fetiței a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod. „Din verificarile preliminare…

- O barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, duminica seara. Un copil de 3 ani a fost scos din apa, iar medicii unui echipaj de Ambulanta au declarat decesul acestuia. Doi copii si doi adulti sunt in continuare disparuti. Mobilizare de forțe, duminica seara, pentru salvarea unor…

- O barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, duminica seara. Un copil de 3 ani a fost scos din apa, iar medicii unui echipaj de Ambulanta au declarat decesul acestuia. Doi copii si doi adulti sunt in continuare disparuti. Mobilizare de forțe, duminica seara, pentru salvarea unor…

- Doi tineri au murit intr-un cumplit accident de circulație produs in județul Iași, duminica dimineața. Un adolescent de 17 ani care nu avea permis de conducere a furat o mașina și i-a luat la plimbare și pe doi prieteni, de 15 și de 21 de ani. Adolescentul a furat o mașina care se afla parcata […] The…

- Plan roșu de intervenție miercuri seara la Sibiu, dupa un accident in care au fost implicate doua autocare pline cu elevi. 90 de persoane se aflau in cele doua mijloace de transport, dar niciuna nu a fost grav ranita. 20 dintre copii au fost duși la spital pentru verificari, iar alții au suferit atacuri…