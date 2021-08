Grav accident de circulaţie în judeţul Braşov, cu cinci victime. Doi copii sunt în stop cardio-respirator Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica, pe un drum judetean din Brasov, dupa ce doua masini si o caruta s-au ciocnit. Cinci personae au fost ranite, intre care trei minori. Doi dintre acestia sunt in stop cardio-respirator. ”In jurul orei 09:50, s-a produs un accident rutier intre localitatile Tarlungeni si Budila, in care au fost implicate 2 autoturisme si o caruta. In urma producerii accidentului rutier au rezultat 5 victime. Printre victime se numara si 3 minori”, a transmis, duminica ISU Brasov. Doi minori, cu varste de 3, respectiv 14 ani se afla in stop cardio-respirator, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica, pe un drum judetean din Brasov, dupa ce doua masini si o caruta s-au ciocnit. Cinci persoane au fost ranite, intre care trei minori. Pentru doi dintre copii, medicii au declarat decesul.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica, pe un drum judetean din Brasov, dupa ce doua masini si o caruta s-au ciocnit. Cinci personae au fost ranite, intre care trei minori. Doi dintre acestia sunt in stop cardio-respirator. ”In jurul orei 09:50, s-a produs un accident rutier intre…

- In jurul orei 09:50 s-a produs un accident rutier intre localitațile Tarlungeni și Budila, in care au fost implicate doua autoturisme și o caruța. In urma producerii accidentului rutier au rezultat 5 victime conștiente, neincarcerate. Printre victime se numara și 3 minori. ISU Brașov intervine cu o…

- In urma producerii accidentului rutier au rezultat 5 victime.In jurul orei 09:50 s a produs un accident rutier intre localitatile Tarlungeni si Budila, in care au fost implicate 2 autoturisme si o caruta. In urma producerii accidentului rutier au rezultat 5 victime constiente, neincarcerate. Printre…

- In jurul orei 09:50 s-a produs un accident rutier intre localitațile Tarlungeni și Budila, in care au fost implicate doua autoturisme și o caruța. In urma producerii accidentului rutier au rezultat 5 victime conștiente, neincarcerate. Printre victime se numara și 3 minori. ISU Brașov intervine cu o…

- Potrivit datelor comunicate de Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Bistrita-Nasaud, accidentul s-a produs pe DN 17, in localitatea Sieu Magherus.Inspectoratul de Politie Judetean a transmis ca traficul in zona unde s-a produs accidentul este blocat total.La locul accidentului intervin un echipaj al…

- Este alerta in județul Brașov. Trei copii in varsta de 7 ani, 8 ani si 9 ani din comuna Ungra, județul Brașov, sunt in stop cardio-respirator, dupa ce s-au intoxicat cu tomoxan, o substanța antiparazitara folosita la animale, relateaza site-ul local Brașov.net. Doua echipaje SMURD si doua ale Serviciului…

- Trei copii din comuna Ungra, județul Brașov, sunt in stop cardio-respirator dupa ce au suferit o intoxicație cu tomoxan, un insecticid extrem de toxic pentru oameni. Conform informațiilor prezentate de brasov.net, cei trei, in varsta de 7, 8, respectiv 9 ani, sunt in stop cardio-respirator dupa ce au…