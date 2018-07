Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite in urma unui groaznic accident care a avut loc duminica la iesirea din Urziceni, pe DN 2 (E85). Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 56+500 metri, in zona localitatii Nicolae Balcescu, judetul Calarasi, a avut loc un un accident in care au fost implicate un autoturism si o...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN7 Arad - Deva, la kilometrul 408, in afara localitatii Lesnic, judetul Hunedoara, din cauza unui accident...

- Circulatia rutiera in judetul Caras-Severin este oprita in prezent pe DN 57B, din cauza caderilor de pietre de pe versanti, si pe DN 68, in urma producerii unui accident, a informat luni Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Conform sursei mentionate,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni in care au fost implicate doua autoturisme si o autoutilitara, circulatia rutiera pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Deva – Sebes este oprita total in zona localitatii Simeria (judetul Hunedoara).…

- Circulatia rutiera se desfasoara luni seara pe un fir alternativ pe DN 1 Fagaras-Codlea în urma unui accident între un autocar si un autoturism, trei persoane fiind ranite, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei

- Un grav accident de circulație s-a produs duminica dupa-amiaza, pe DN1, la iesirea din Codlea spre Fagaraș. Doua autoturisme s-au ciocnit, dupa ce una din ele a intrat pe contrasens și a lovit o alta care circula regulamentar. In urma impactului doua persoane au decedat, iar alte patru au fost grav…