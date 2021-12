Stiri pe aceeasi tema

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a continuat sa creasca si in octombrie, pentru a treia luna consecutiv, atingind un nou virf al ultimilor 10 ani, influentat de scumpirile la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura…

- Prețurile la alimente au atins un nou record, ajungand la cel mai inalt nivel din iulie 2011. Cea mai mare creștere a fost la uleiurile vegetale, in timp ce la polul opus s-a aflat carnea, dupa cum se arata in raportul publicat de Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite (FAO).…

- Preturile mondiale ale marfurilor alimentare s-au scumpit viguros in octombre si au atins cel mai mare nivel din iulie 2011, iar indicele preturilor alimentare a crescut cu 31,3% in decurs de un an, a anuntat Organizatia ONU pentru Alimentatie si Agricultura (FAO). Indicele FAO al preturilor alimentare…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a continuat sa creasca si in octombrie, pentru a treia luna consecutiv, atingand un nou varf al ultimilor 10 ani, influentat de scumpirile la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in septembrie, pentru a doua luna consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, influentat de scumpirile la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO),…

- ONU: Preturile la alimente sunt la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, in toata lumea Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in septembrie, pentru a doua luna consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, influentat de scumpirile la cereale si uleiuri…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in septembrie, pentru a doua luna consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, influentat de scumpirile la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura…

- Prețurile la alimente au crescut considerabil in ultima perioada, iar coșul de cumparaturi a suferit modificari la nivel global. Prin urmare, indicele pentru un coș de cumparaturi dintr-un supermarket, format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar a crescut in luna august de la 123,5…