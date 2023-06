Grâul se scumpește după escaladarea luptelor din Ucraina Cotatia graului a crescut marti dupa escaladarea luptelor dintre Rusia si Ucraina, inclusiv prin distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, si avarierea unei conducte care transporta amoniac, pe care Rusia o considera cruciala in discutiile pentru continuarea livrarilor de cereale ucrainene prin porturile de la Marea Neagra. Ucraina sustine ca Rusia […] The post Graul se scumpește dupa escaladarea luptelor din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

