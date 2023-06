Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe sate au fost „complet sau parțial” inundate in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson. In zonele afectate traiesc aproximativ 16.000 de oameni, iar autoritațile au inceput evacuarile. Ucrainenii și rușii se acuza…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a Rusiei impotriva civililor nevinovati. „Rusia si autorii rusi trebuie sa fie trasi la raspundere", a adaugat seful statului. „Distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a…

- Ucraina a cerut marti o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ceea ce a numit un „atac terorist rusesc” asupra barajului de la hidrocentrala Kahovka din sudul Ucrainei, relateaza Reuters. Kievul cere ca incidentul sa fie discutat si de Consiliul guvernatorilor AIEA,…

- Cotatia graului a crescut marti dupa escaladarea luptelor dintre Rusia si Ucraina, inclusiv prin distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, si avarierea unei conducte care transporta amoniac, pe care Rusia o considera cruciala in discutiile pentru continuarea livrarilor…

- Premierul Dorin Recean a condamnat in termeni duri distrugerea barajului de la Kahovka. „Rusia trebuie trasa la raspundere. Suntem alaturi de Ucraina și suntem gata sa oferim asistența necesara”, a scris acesta, pe Twitter.