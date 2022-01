”Gratuitatea” racordării la gaze lovește în plin. Prețurile sar în aer Banii investiți de firmele de distribuție in racordarile gratuite la gaze și la energie electrica impuse de liberali incep sa fie recuperați de la romani prin majorarea facturilor. Companiile se plang ca oamenii au profitat din plin de prevederea legislativa și au ajuns sa solicite conducte de gaze pe camp, sub pretextul ca-și vor construi […] The post ”Gratuitatea” racordarii la gaze lovește in plin. Prețurile sar in aer first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

