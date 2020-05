Gradina Zoologica din Pitești iși deschide porțile, de 1 iunie, pentru toți copiii și adolescenții cu varste de pana la 18 ani, care vor avea intrarea gratuita pe tot parcursul zilei. Programul de vizitare este intre orele 10:00 și 19:30 (ultimul bilet de intrare se elibereaza la ora 18:00). ”Alaturi de posibilitatea cunoașterii celor 1790 de animale, pasari și pești, din 45 de specii, puteți admira și exemplarele nascute in captivitate, in acest an. Este vorba despre iezii de capra Camerun, bobocii de gasca de Nil și puii de porc pitic. Pana la noi reglementari, publicul vizitator va putea accesa…