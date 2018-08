Stiri pe aceeasi tema

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat, joi, in localitatea Stejaru, ca a emis ordinele de ministru pentru recoltarea a doi ursi si relocarea altor cinci ursi, din Tusnad, ca urmare a atacurilor inregistrate asupra unor oameni sau la gospodariile din zona. "Este, intr-adevar, o problema…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat ca Guvernul pregatește o noua metoda de penalizare a proprietarilor de mașini care polueaza, proiectul de lege urmand sa fie finalizat pana la sfarșitul anului.

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat ca niciun stat membru al Uniunii Europene „si nu numai” nu a dorit sa ia niciun urs – specie protejata in Romania –nici macar pentru gradinile zoologice, precizand ca multe tari nici nu mai au aceasta specie de 100 de ani, anunta Mediafax. Gratiela…

- Ministerul Mediului a aprobat impuscarea mai multor ursi din padurile de langa Baile Tusnad, dupa ce in ultimele doua saptamani mai multi localnici au fost atacati de animalele salbatice, noteaza Digi24 . Masura a fost luata la presiunea oamenilor...

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat, marti, ca in aceasta saptamana va semna finantarea programului „Rabla pentru electrocasnice”, in valoare de 20 de milioane de lei. Programul presupune acordarea unui voucher pentru un obiect electrocasnic dus la...

- Grupul de lucru care va pune la punct formula de calcul a penalitatii care va inlocui taxa auto isi va incheia activitatea pana la finele anului si va prezenta o varianta finala, a spus ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. „Nu vom vorbi de nicio taxa de mediu, dar nu vreau sa se repete greseala…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat vineri ca situatia deseurilor aruncate in locuri nepermise a ajuns intr-un punct in care este nevoie de actiuni drastice, referindu-se la situatia in care o cantitate foarte mare de PET-uri a ajuns in lacuri de acumulare, fiind adusa de apa scursa…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, luni, la Ploiesti, ca ia in calcul emiterea unui ordin de ministru privind vanatoarea ursilor, daca va fi nevoie de un astfel de act. Gavrilescu spune ca a discutat cu ONG-uri si cu autoritati locale pentru a lua masuri pe termen mediu si lung in…