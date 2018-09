Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține ca indiferent daca Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu ar fi candidații la prezidențiale, aceștia trebuie sa aiba grija și odata ajunși la Cotroceni sa termine definitiv cu ”statul paralel”, pentru ca in caz contrar romanii tradați ii vor alerga pe…

- Mandatul de interimar al sefului Jandarmeriei, Sebastian Cucos, expira marti, ministrul de Interne Carmen Dan anuntand ca a trimis la Cotroceni documentele prin care cere prelungirea mandatului lui Cucos, insa nu a primit inca aprobare din partea presedintelui Iohannis. Sebastian Cucos se afla la al…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a solicitat, sambata, liderilor politici sa isi asume raspunderile care le revin in mentinerea ordinii publice, pastrarea pacii sociale si apararea unitatii...

- Ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat, la Suceava, ca pana in anul 2050 in Romania nu ar mai trebui sa existe deșeuri. Grațiela Gavrilescu a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca recent, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanța de urgența nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea…

- Tariceanu a evitat sa dea un raspuns direct daca vrea sa candideze pentru Cotroceni. 'N-as spune ca este un lucru de care sa ma sperii, dar nici nu sunt, in momentul acesta, manat de o ambitie nemasurata. Niciodata in politica, eu cel putin, nu am procedat in felul acesta. Cred ca cei care au ambitii,…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a declarat, duminica, intrebat in legatura cu raspunsul pe care trebuie sa il dea presedintele cu privire la revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca spera ca Iohannis sa stie ca statul de drept inseamna emiterea acelui decret.

- Tariceanu, surprins de nominalizarea lui Gabriel Vlase la șefia SIE: ”Prea e picata așa, din senin…”, a spus, vineri, presedintele Senatului, el precizand ca o decizie a coalitiei referitoare la votul din plenul Parlamentului in aceasta privinta nu a fost luata deocamdata. ”Cred ca si domnul Dragnea…

- Melescanu, despre decizia de a muta ambasada din Israel. Ministrul de Externe a declarat ca, in doua saptamani, analiza privind mutarea ambasadei din Israel la Ierusalim se va finaliza. Desi subliniaza ca este nevoie de un consens politic, Teodor Melescanu sustine ca presedintele Klaus Iohannis este…