Stiri pe aceeasi tema

- 126.454 de absolvenți de liceu s-au inscris in acest an pentru susținerea probelor de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie. Numarul este in scadere fața de 2021 cand s-au inscris 133.633 de absolvenți, dar și fața de 2020 cand au fost 155.639 de candidați.111.329 de absolvenți din promoția curenta…

- 126.454 de absolvenți de liceu s-au inscris in acest an pentru susținerea probelor de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie. Numarul este in scadere fața de 2021 cand s-au inscris 133.633 de absolvenți, dar și fața de 2020 cand au fost 155.639 de candidați.

- Reteaua pentru Prevenirea si Combaterea Violentei Impotriva Femeilor (V.I.F.) trage un semnal de alarma asupra existentei unui tip de testare medico-legala abuziva si traumatizanta la care pot fi supuse tinerele din Romania: examenul de testare a virginitatii. Printr-o paralela efectuata intre examenul…

- Peste 1.300 de absolventi ai claselor a XII-a/a XIII-a din judetul Tulcea sunt asteptati la examenul national de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2022. Luni, 6 iunie, incepe evaluarea competentelor lingvistice.

- Peste 1.300 de absolventi ai claselor a XII-a/a XIII-a din judetul Tulcea sunt asteptati la examenul national de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2022. Luni, 6 iunie, incepe evaluarea competentelor lingvistice.

- Peste 126.000 de absolventi de liceu s-au inscris la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022. Examenul incepe luni cu probele de evaluare a competentelor, programate in perioada 6 – 16 iunie. 126.454 de absolventi de liceu – 111.329 din promotia curenta si 15.125 din seriile anterioare…

- Peste 126.000 de absolventi de liceu s-au inscris la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022. Examenul incepe luni cu probele de evaluare a competentelor, programate in perioada 6 - 16 iunie.

- Romania se confrunta, in ultimele zile, cu un val de sinucideri absolut șocante. O mama de numai 33 de ani din Timișoara a sarit de bloc. A decis, ca in disperarea ei, sa ia și viețile celor doi copii ai ei, așa ca i-a ținut de mana și au sarit toți trei de pe bloc. Ieri, un tata a recurs la același…