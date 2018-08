Ministrul Mediului, vicepremierul Gabriela Gavrilescu, a anuntat, joi, ca ghidul de finantare pentru o schema de ajutor de stat de 40 milioane de euro, destinata repornirii industriei de reciclare, va fi lansat in luna noiembrie. "Cei care doresc sa dezvolte afaceri sau au deja afaceri in domeniul reciclarii sa poata sa se retehnologizeze sau sa isi completeze tehnologia, astfel incat aceasta industrie sa produca mai multe locuri de munca. Va fi o crestere de patru ori fata de cele care sunt create la depozitele de deseuri", a declarat Gabriela Gavrilescu in timpul unei vizite in localitatea Stejaru…