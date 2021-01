Stiri pe aceeasi tema

- Era asa de frumoasa, avea un corp la care viseaza orice femeie, dar acum e de nerecunoscut! Traieste pe strazi din 2016, iar acum, la inceputul lui 2021 a surprins...negativ. E tot pe strada si mananca tot din gunoaie.

- Așa viața sa tot ai! Cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost acum pe urmele fostei soții a lui Dragoș Savulescu, astfel avem dovada ca nu este ușor, dar nici greu, sa fii femeie de afaceri. In plina zi, blonda a avut o intalnire de gradul…

- Dupa zece ani de casnicie, Mihaela și Daniel Pancu, celebrul fotbalist, au decis ca e momentul sa puna stop relației lor și fiecare sa mearga pe drumul sau in viața! Lucrurile s-au așezat și au traversat momentul greu din viața lor, insa aceasta experiența a invațat-o pe Mihaela Pancu sa știe mult mai…

- Irinel Columbeanu a avut o viața de poveste, pana ce destinul l-a lovit in plin și i-a luat tot ce ar fi putut pierde in viața: avere, familie și celebritate. Abia acum, la ani buni de la divorțul de Monica Gabor, un interviu halucinant elucideaza misterul custodiei micuței Irinuca. Cei doi nu s-au…

- Alina Eremia s a facut cunscuta pentru evolutia din serialul muzical Pariu cu Viata.Alina Eremia n. 15 decembrie 1993, Buftea, Romania este o actrita de televiziune si cantareata romana, membra a formatiei Lala Band, cunoscuta pentru evolutia din serialul muzical Pariu cu viata, difuzat pe postul de…

- Adrian Mutu este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din Romania, insa și unul foarte controversat, asta pentru ca de-a lungul timpului a avut mai multe relații din care au rezultat și copii, iar una dintre ele este cea cu Consuelo!

- Daca prin melodiile sale il știe toata țara, despre viața sa artistul a preferat sa nu dea detalii recunoscand sincer ca, pana sa ajunga sa studieze in Statele Unite, a fugit de acasa de mic și a cantat pe strazi, in Grecia. ”Bunicii m-au crescut. Pe mama am cunoscut-o acum un an, iar pe tata nu cred…

- Singura persoana care ii este aproape fizic este iubita lui, si asta pentru ca fiica sa locuieste de doi ani in America, la mama ei, Monica Gabor. Irinel Columbeanu spune ca vorbeste cu Irinuca si se vad virtual. Este convins ca acolo ii este cel mai bine. „Fiica mea este foarte bine și cred…