- IPJ Constanta atrage atentia cetatenilor care intentioneaza sa iasa de 1 Mai la iarba verde sau la plimbare pe plaja."Incercarea prin care trecem ne afecteaza pe toti si putem iesi cu bine doar daca respectam regulile si daca vom actiona, in continuare, impreuna. Ne apropiem de 1 Mai care, pe langa…

- Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare transmite cetațenilor ca deși maine este 1 Mai, care pe langa faptul ca reprezinta Ziua Internationala a Muncii este si o zi marcata prin iesiri la iarba verde, gratare si petreceri, anul acesta cu toții va trebui sa o abordam diferit, prin respectarea Ordonanțelor…

- Autoritatile fac apel la cetateni sa respecte in continuare regulile specifice starii de urgenta, in contextul in care maine este 1 Mai, Ziua Internationala a Muncii, marcata in mod obisnuit de cetateni prin iesiri la iarba verde, gratare si petreceri. Astfel, Politia atrage atentia intr-un comunicat…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, sfatuiește ca, de 1 mai, romanii sa stea acasa și sa respecte izolarea. Fiind bine știut ca la noi Ziua Muncii este sarbatorita prin celebrul „gratar la iarba verde”.Romania a ajuns, la doua luni de la primul caz de coronavirus, la 11.339 de cazuri, dintre care 631…

- Ministerul de Interne a mobilizat, pentru zilele de sarbatoare, 36.000 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontiera și lucratori de la celelalte structuri, sprijiniți de militari, acordand o atenție sporita zonelor preferate in mod obișnuit pentru petrecerea timpului liber. Echipajele se…

- Cu ocazia activitaților desfașurate in zona impadurita din proximitatea unei manastiri din comuna Slobozia Bradului, au fost identificate doua grupuri de 12, respectiv 14 persoane din localitate, care se aflau la picnic, sarbatorind ziua onomastica a unor persoane. Fața de aceștia, a fost dispusa masura…

- In plina stare de urgența, un grup de migranți a ieșit la iarba verde pe Calea Aradului din Timișoara. Fara a fi deranjați de restricțiile de circulație, un grup de șase barbați se bucurau de soare pe campul de langa magazinul Auchan. Pe langa incalcarea Ordinului militar numarul 3, care interzice circulația…

- Chiar daca in urma cu doar cateva zile a fost emisa stare de urgența pe teriotoriul țarii noastre, nu toți oamenii respecta indicațile autoritaților. In urma cu puțin timp, mai multe mașini și zeci de oameni au ieșit in Padurea Baneasa din Capitala.