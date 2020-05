Grătar la iarba verde...de acasa! De teama amenzilor, romanii au renuntat la traditionalul gratar la iarba verde. Au preparat micii si alte bunatati acasa. Multi au preferat sa comande pranzul gata facut, iar restaurantele au facut fata cu greu numarului mare de comenzi. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

