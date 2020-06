Stiri pe aceeasi tema

- Turismul reprezinta unul dintre cele mai importante sectoare de activitate pentru multe dintre țarile europene. Atat Spania, cat și Portugalia, Grecia și Italia se bazeaza, din punct de vedere economic, pe turism. In criza declanșata de virusul Covid-19, acest sector a fost puternic afectat. Oamenii…

- Va bate gandul sa va deschideți o firma, dar nu știți daca acum este momentul potrivit!? Iata ce trebuie sa știți daca va gandiți la infiintare firma pe timp de pandemie. Aceasta perioada a afectat multe sectoare ale marilor industrii, dar sunt și sectoare care au inregistrat creșteri de la apariția…

- Politia israeliana a arestat 320 de persoane la un festival care sarbatoreste un intelept antic, dupa ce participantii s-au revoltat fata de restrictiile impuse de autoritati privind noul coronavirus prin care le era interzis accesul la mormantul acestuia, scrie Reuters, potrivit news.ro.Desi…

- In perioada izolarii, a crescut cererea de terenuri si vile de vacanta in zona Snagov si imprejurimi, in special pentru cele cu iesire catre lac, unde jumatate din vile au preturi cuprinse intre 200.000 euro si un milion de euro, potrivit datelor firmei de consultanta Prohouse Office potrivit news,ro."In…

- Polițiștii clujeni au depistat, in curusul zilei de doi mai, un conducator auto care s-a urcat la volan deși se afla intr-o stare avansata de ebrietate. ”La data de 2 mai a.c., in jurul orei 15.20, politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au depistat un conducator auto de 64 de…

- Broasca paroasa este o specie terestra, insa se intoarce in apa pentru a respira și pentru a-si depune ouale, la adapost, sub stanci. Adulții se hranesc cu miriapode, paianjeni, lacuste etc. Denumirea i se trage de la prezența formațiunilor dermice filiforme, care ii atarna in partea posterioara a coapselor…

- ​În ultima perioada, rețelele sociale au fost "invadate" de tot felul de postari care aratau cum în lipsa activitații umane poluarea a scazut considerabil. Fotografii care prezentau obiective turistice nevazute pâna atunci sau munții de la kilometri departare au facut deliciul…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 755 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 24 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…