GRASE, SEXY şi FAIMOASE. Cele mai cunoscute modele plus size FOTO ASHLEY GRAHAM In varsta de 29 de ani, Ashley este cel mai mai faimos model plus-size la ora actuala, fiind in același timp și "body activist", scrie unica.ro. A aparut pe coperta mai multor reviste mari (Vogue, Sports Illustrated, Elle, Glamour, Harper's Bazaar) și vorbește in mod regulat despre acceptarea propriului corp la conferințe și evenimente motivaționale (TED). In mai 2017 și-a lansat autobiografia "A new model". CANDICE HUFFINE Candice este cu adevarat un model de cariera, participand la concursuri de frumusețe și castinguri inca din copilarie. S-a mutat la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

