- Europarlamentarul Maria Grapini a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca se intoarce ”cu groaza” in Parlamentul European, unde va trebui sa dea explicații despre incidentele din Piața Victoriei, care afecteaza imaginea Romaniei inclusiv in contextul preluarii președinției Consiliului UE. „Ma…

- Liviu Dragnea il acuza pe Klaus Iohannis ca sustine violentele din Piata Victoriei si timoreaza fortele de ordine prin cererea adresata procurorilor de anchetare a Jandarmeriei, potrivit unui comunicat al presedintelui PSD.

- Jandarmeria Romana a anuntat sambata organizarea unei conferinte de presa, pentru a explica modul in care au intervenit fortele de ordine la protestul Diasporei din Piata Victoriei, care a degenerat in violenta.

- Jandarmii au intervenit in forta in Piata Victoriei la protestul ce s-a dorit a fi unul pasnic. Un tanar s-a ales cu o gaura in picior, cauzata de un proiectil folosit de jandarmi in timpul confruntarilor cu manifestantii.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat solicitarea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza o manifestatie de protest in Piata Victoriei, in data la 10 august 2018, la care sunt anuntate sa participe 1 milion de persoane.