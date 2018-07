Stiri pe aceeasi tema

- Campioana a Romaniei in sezonul 2017 2018, FC Viitorul a reusit o noua performanta deosebita in Liga 1, calificandu se pentru al treilea an consecutiv in cupele europene.Cu toate ca a fost invinsa in ultima etapa din play off, la Cluj, 0 1 cu CFR noua campioana a Ligii 1 , echipa constanteana a incheiat…

- Mirel Radoi, fost jucator și antrenor la FCSB, a vorbit despre utlima etapa din play-off-ul Ligii 1 și despre lupta la titlu, dintre CFR Cluj și FCSB. CFR Cluj - Viitorul se joaca duminica, ora 20:45. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2, TV Telekom 1 și LookTV. FCSB - Astra se…

- Duminica, 20 mai, se incheie turneul play off al Ligii 1 la fotbal, editia 2017 2018, stabilindu se noua campioana, dintre CFR Cluj si FCSB, primele doua clasate, care sunt despartite de un punct. Partidele care vor decide noua campioana sunt CFR Cluj FC Viitorul si FCSB Astra Giurgiu, ambele confruntari,…

- LPF a reprogramat meciul CSM Poli Iasi – CSU Craiova de vineri, duminica, urmand a se disputa de la ora 20.45. De la aceeasi ora se joaca si celelalte doua partide din ultima etapa a play-off-ului Ligii I, transmite News.ro . Astfel, programul ultimei etape a play-off-ului este urmatorul: Duminica,…

- Gigi Becali a anuntat ca FCSB nu va mai face o campanie de achizitii la fel de spectaculoasa precum in trecut, iar principalele obiective sunt Qaka, de la Poli Iasi, si Omrani, de la CFR Cluj. "Am vorbit cu Vasi (n.r. Geambazi) si mi-a zis ca o sa-l ia pe Qaka de la Iasi. Omrani de la CFR…