Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 3 octombrie 2023, persoanele fizice care se regasesc in lista transmisa de Administrația Fondului pentru Mediu vor lua la cunoștința și vor pune in aplicare procedura interna a primariei de domiciliu, publicata pe pagina de internet a acesteia. „Prin intermediul Programului privind…

- Decizia instanței vine in urma perchezițiilor domiciliare efectuate in Romania și Franța, in cadrul unei anchete privind o frauda de 30 de milioane de euro. Fostul acționar al clubului Dinamo este acuzat ca a emis scrisori false de garanție pentru proiecte finanțate din fondurile Uniunii Europene și…

- Vouchere sociale 2023: Ce faci daca nu ai primit cardul de alimente Vouchere sociale 2023: Ce faci daca nu ai primit cardul de alimente Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a asigurat, in cursul acestei luni, o noua tranșa in valoare de aproximativ 625 milioane lei pentru alimentarea cardurilor…

- MIPE vireaza aproximativ 625 milioane lei pentru alimentarea cardurilor sociale cu o noua transa, pana la 15 august Aproximativ 2,5 milioane carduri „Sprijin pentru Romania” vor fi alimentate cu o noua transa de 250 de lei pana la data de 15 august, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Edilul Ramnicului a semnat cu Ministrul Educației, Ligia Deca, contractul de finanțare prin PNRR pentru dotarea a 27 de unitați de invațamant preuniversitar din municipiu. La invitația ministrului Educației, Ligia Deca, primarul Mircia Gutau a participat, ieri, la Palatul Victoria la ceremonia de semnare…

- Ligia Deca, ministrul educatiei, a declarat miercuri, la ceremonia de semnare a contractelor finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitare

- Ion Dumitrel va participa la semnarea contractelor de finanțare destinate dotarii unitaților de invațamant preuniversitar și unitați conexe din județul Alba Ion Dumitrel va participa la semnarea contractelor de finanțare destinate dotarii unitaților de invațamant preuniversitar și unitați conexe din…

- Comunicat PNL: Ion Dumitrel va participa la semnarea contractelor de finanțare destinate dotarii unitaților de invațamant din Alba Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba și președinte Partidului Național Liberal Alba, va participa miercuri, 26 iulie 2023, la Palatul Victoria, la ceremonia…