Firmele mici și mijlocii (IMM) din diverse domenii, de la restaurate și hoteluri pana la service auto, confecții și IT, vor putea obține noi granturi pentru investiții in 6 județe, prin doua linii de finanțare in valoare totala de 620 de milioane de euro, susținute din fonduri europene, prin Programul Tranziție Justa (PTJ), pentru care, joi, s-au lansat proiectele de ghiduri.