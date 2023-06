Stiri pe aceeasi tema

- Conform hidrologilor, pana la ora 22:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta, miercuri, ca inscrierile pentru Regiunea Centru in Programul Casa Verde Fotovoltaice s-au incheiat, iar bugetul a fost epuizat in primele trei minute.”Alte 12.253 de case unifamiliale vor putea fi dotate cu panouri solare, de data aceasta in…

- Beneficiaza de finanțarea nerambursabila, de 20.000 Lei, solicitantul persoana fizica care indeplinește cumulativ urmatoarele condiții: Documente Necesare Pentru Accesarea Programului de Finantare: Citește și: Perioada derularii programului de finantare: 19 – 23 mai 2023 judetele Bucuresti Ilfov…

- In fiecare an, in 9 Mai, romanii și Romania aniverseaza Ziua Europei, dar și pacea obținuta prin sfarșirea celui de-al doilea razboi mondial. Semnificațiile zilei de 9 Mai trec dincolo de o simpla zi din calendar, valența sa istorica definind viitorul nostru. Suntem romani, suntem cetațeni liberi și…