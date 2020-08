Granturi de un miliard de euro pentru IMM-urile afectate de criza coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anunțat, joi seara, ca Executivul a pregatit un program in valoare de un miliard de euro, destinat repornirii economiei. Banii vor fi dați sub forma de granturi și vor ajunge in industria HoReCa, dar și la IMM-uri sau PFA-uri.

- Florin Cițu susține ca nu va finevoie de un imprumut de stat de la FMI, pentru ca vor fi atrașibani de pe piețele financiare internaționale, dar și de lacetațeni, prin obligațiuni. Declarația optimista a ministruluifinanțelor, de la Digi24, vine dupa ce au fost imprumutați 3,3miliarde de euro in perioada…

- Propunerile Ministerului Finantelor Publice (MFP) privind aplicarea de masuri suplimentare de sprijin acordate firmelor afectate de criza SARS-CoV-2 au fost aprobate de catre Guvern in sedinta de marti, in acest fel fiind asigurata continuarea activitatii acestora si pastrarea locurilor de munca in…

- Guvernul a aprobat masurile suplimentare de sprijin pentru firmele afectate de criza coronavirusului, propuse de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Acestea vor ajuta companiile sa-și continue activitatea și s...

- IMM-urile vor avea la dispoziție un miliard de euro, sub forma de granturi nerambursabile din fonduri europene, in viitorul pachet de relansare economica pregatit de Guvern, a declarat ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. Virgil Popescu: „Va exista, la Ministerul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au propus luni un plan de relansare in Europa de 500 de miliarde de euro pentru a face fata impactului economic al noului coronavirus, care a aruncat Europa intr-o recesiune de o amploare istorica, relateaza AFP si DPA."Pentru a…