Granturi de stat: De ce nu au aplicat IMM-urile pentru ajutoarele financiare?

Stiri pe aceeasi tema

- Micii antreprenori nu s-au inghesuit sa aplice pentru microgranturile de 2.000 de euro. Nici jumatate din totalul celor 50.000 de finantari disponibile nu a fost acoperit, potrivit Mediafax.Circa 21.000 de companii au aplicat pentru microgranturile de 2.000 de euro pe platforma pusa la dispozitie…

- CNIPMMR: Peste 10.000 de firme au solicitat microgranturi de 2.000 euro, in programul lansat luni de Ministerul Economiei. Cați bani sunt disponibili Numarul aplicatiilor depuse in cadrul Masurii I a programului pentru microgranturi in valoare de 2.000 de euro a ajuns la 10.700, sustine Florin Jianu,…

- Anunț de ultima ora facut de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit operationala marti de la ora 10:00, conform Agerpres.Citește și: INCREDIBIL Guvernul a…

- Un miliard de euro, finanțari nerambursabile, pentru IMM-urile afectate de pandemie. Ministerul Economiei anunța ca platforma pentru obtinerea granturilor este operationala Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit operationala…

- Platforma online prin care IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile si cabinetele medicale individuale vor putea cere fondurile europene de cate 2.000-200.000 de euro, ca ajutoare de stat pentru iesirea din criza, este disponibila de marti dimineata.

- Guvernul discuta în ședința de joi un proiect de OUG privind acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru unele firme care nu au desfațurat activitate în starea de urgența, în contextul crizei COVID-19. Actul normativ se refera la firmele din centrele comerciale mari…

- PodcasturiIulian Postica, despre protestele transportatorilor auto Autoritațile competente in domeniul transportului rutier le solicita transportatorilor sa se conformeze standartelor europene. Ministerul Economiei le sugereaza firmelor de transport sa desfașoare doar un tip de servicii de transport…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) si Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) organizeaza, vineri, o videoconferinta de informare privind rolul centrelor de inovare digitala in implementarea viitorului Program Europa Digitala, intitulat European Digital Innovation…