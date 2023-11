Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, secretarul Comisiei pentru Agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților ii anunța pe fermierii aradeni ca pot depune proiecte pentru instalarea de panouri solare in ferme. „Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține granturi de cate 200.000-8 milioane de euro pe proiect, prin noua schema pentru IMM-urile din 6 județe, finanțata din Programul Tranziție Justa (PTJ) 2021-2027, fiind stabilite oficial perioada de inscrieri, Ghidul solicitantului,…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 4 județe ale Regiunii de Dezvoltare Vest vor putea obține noi granturi, de cate 250.000-4 milioane de euro pentru investiții in diverse domenii de producție și servicii, de la hoteluri și cabinete medicale pana la fabricuțe de confecții…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) au anunțat oficial perioada de inscrieri la Programul Investalim 2023, prin care firmele din domeniul procesarii alimentare vor putea obține ajutoare de stat dintr-un buget anual de 148 de milioane…

- Microintreprinderile din cele 6 județe ale Regiunii de dezvoltare Nord-Est vor putea obține granturi de cate 50.000-200.000 EUR pentru investiții in afaceri diverse, de la service auto sau hoteluri pana la IT și cabinete medicale, printr-o linie de fonduri europene pentru care s-a stabilit oficial perioada…

- Hoții au jefuit un parc fotovoltaic de 40 de milioane de euro, din Hunedoara, construit cu fonduri europene. Parcul nici macar nu a apucat sa fie pus in funcțiune. Unii dintre hoți au fost prinși dupa ce au scos la vanzare pe internet aproape 150 de panouri solare. Paguba este uriașa.

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a 18-a ediții a Programului MOL de promovare a talentelor. La ediția din acest an au fost inscrise 764 de proiecte, cu 163 mai multe decat anul trecut. Dintre acestea, au fost selectate 226 de…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Centru vor putea obține granturi de cate 250.000-1,5 milioane de euro pentru investii in afaceri ca service-uri și splatorii auto, hoteluri, cabinete medicale sau IT, in cadrul unui apel de proiecte pentru care s-au…