Grant capital de lucru – Masura 2 – S.C. We Are United S.R.L.

ADVERTORIAL. S.C. We Are United S.R.L. anunta lansarea proiectul cu titlul „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2” proiect nr. RUE M2-18401 din 14- 03-2022 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 14.03.2022.