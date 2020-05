Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 15.000 de români ajung în fiecare zi în tara, însa vor fi obligati sa stea în izolare la domiciliu pret de 14 zile pâna la 15 iunie, conform unor declaratii facute de Ludovic Orban. „Pâna la data de 15 iunie (…), toti…

- Raed Arafat a fost intrebat ce se va intampla cu romanii care vin de strainatate, in contextul relaxarii a tot mai multe dintre masurile impuse de pandemia de coronavirus. Secretarul de stat a facut o serie de precizari despre masura autoizolarii.

- Incepand de vineri, 15 mai, se va institui masura carantinarii/izolarii la domiciliu pentru persoanele care sosesc in Romania, indiferent din ce tara, a anunțat, joi seara, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, la finalul ședinței Comitetului National

- O campanie de informare a romanilor care ies din tara, mai ales a celor care merg sa lucreze in strainatate, se deruleaza la punctele de frontiera, secretarul de stat Ovidiu Burdusa de la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni fiind prezent sambata la PTF Nadlac I, pentru a vorbi cu oamenii care…

- Vor putea romanii sa plece in vacanța in strainatate la vara?, iata o intrebare extrem de importanta pe care mulți și-o adreseaza in aceasta perioada... The post Vor putea romanii sa plece in vacanța in strainatate la vara? Anunțul lui Raed Arafat appeared first on Renasterea banateana .

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne Bogdan Despescu le-a transmis, joi seara, romanilor din strainatate ca daca vin acum in țara, nu vor putea petrece Pastele impreuna cu familiile. „Daca veniti in Romania pentru a petrece Pastele, il veti petrece in carantina sau autoizolare, nu cu familiile…

- Managerul Institutului „Matei Balș” din Capitala, Adrian Streinu Cercel, a afirmat, miercuri seara, ca aproximativ 20% dintre romanii care au intrat in țara in ultima perioada „au scapat de izolare și de carantina”. Medicul estimeaza ca primul val al epidemiei de coronavirus va avea loc dupa Paște.…

- Autoritațile din Romania iau in calcul sa modifice ariile din Italia vizate de restricții la revenirea cetațenilor in țara, extinzandu-le, dupa ce primul caz confirmat de coronavirus in București este un barbat de 49 de ani care a revenit de la Roma, in 27 februarie 2020, dintr-o zona care nu se afla…