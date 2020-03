Graniţele României, ÎNCHISE pentru cetăţenii străini. Care sunt excepțiile Cetatenii straini si apatrizii nu mai pot intra in Romania, cu unele exceptii. Potrivit Politiei de Frontiera, incepand de duminica seara se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, cu exceptia situatiei in care acestia tranziteaza teritoriul Romaniei, pe culoare de tranzit, organizate prin intelegeri cu statele vecine. Masura de nepermitere a intrarii in Romania dispusa fata de cetatenii straini si apatrizi se realizeaza in conformitate cu normele corespunzatoare stabilite de Regulamentul UE 399/2016 al Parlamentului… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

