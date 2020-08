Stiri pe aceeasi tema

- Romania continua sa bata record dupa record, in ciuda recomandarilor. Distanțarea fizica pare o misiune imposibila, plajele sunt tot mai pline de turiști, sfidand pandemia, iar oficialii sunt pierduți in calculele infectarilor și internarilor, in timp ce sistemul sanitar este copleșit. Peste toate,…

- Cifra este una incredibil de mare, in doar 24 de ore, 1.030 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus, dar autoritațile se gandisera deja la acest numar record, deoarece afirmasera inca de zilele trecute ca Romania va ajunge sa depașeasca 1.000 de cazuri pe zi. Citeste si: Numar record de…

- O intreaga serie de tari si-au inchis granitele sau au impus restrictii de calatorie pentru cetatenii romani, considerand evolutia numarului de imbolnaviri cu Covid-19 in Romania. In functie de restrictiile adoptate, la momentul curent se disting trei tipuri si limitari. Tari in care accesul…

- Bilanțul cazurilor de coronavirus in Romania ajunge la 36.691, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost inregistrate inca 889 de imbolnaviri. Cifra raportata reprezinta un nou record al infectarilor, de la inceputul pandemiei pana in prezent, scrie Digi24 .

- Bilanțul cazurilor de coronavirus in Romania ajunge la 36.691, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost inregistrate inca 889 de imbolnaviri. Cifra raportata reprezinta un nou record al infectarilor, de la inceputul pandemiei pana in prezent.

- Cifra-record de cazuri noi de infectare cu noul tip de coronavirus a fost inregistrata in Romania, in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 555 de imbolnaviri cu COVID-19, scrie digi24.ro.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.147 de teste.

- Pe fondul masurilor de relaxare care au intrat in vigoare luni, privind exceptarea de la masura de carantinare/izolare la locuinta a persoanelor care sosesc din mai multe țari, se inregistreaza valori de trafic crescute la granita cu Ungaria, in principal ... The post Vamile din vestul țarii, luate…

- Din data de 15 iunie romanii care se intorc din strainatate nu vor mai sta in izolare la domiciliu. Este vorba insa doar de cateva țari, unde numarul de imbolnaviri nu trece de 5 pe zi in ultimele doua saptamani. VEZI lista completa: Deputatul Robert Sighiartau a facut publica lista de țari care nu…