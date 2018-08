Graniță Mexic - SUA. Solicitare către Trump "Daca ei ar blinda frontiera (de sud a) Statelor Unite, acest lucru ar impiedica intrarea ilegala in Mexic a armelor si banilor care provin din activitati ilegale. Ar avea loc imediat o reducere drastica a omorurilor", a declarat ministrul de interne Alfonso Navarrete intr-o conferinta de presa.



Intr-un mesaj postat marti dimineata pe Twitter, presedintele american a invocat numarul record de omucideri din 2017 in Mexic pentru a justifica inca o data dorinta sa de a avea o frontiera mai sigura cu vecinul sudic al SUA.



Intrebat intr-o conferinta de presa despre afirmatiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

