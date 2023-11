Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a afirmat, luni, dupa ce s-a intalnit cu militarii romani dislocati in Kosovo in cadrul operatiei NATO KFOR, ca Romania ”nu are ambasadori mai buni si mai eficienti” decat cei care apara interesele de securitate in teatre de operatii din lume. ”Din anul 2000, cand…

- La cateva zile dupa ce a avertizat cu privire la o desfasurare puternica militara sarba in regiune, Casa Alba a transmis marți ca Serbia a inceput sa și retraga trupele de la granița cu Kosovo, informeaza AFP, potrivit Agerpres. ”Am inceput sa-i vedem retragandu-si fortele si acesta este un lucru bun”,…

- Statele Unite indeamna Serbia sa retraga trupele de la granița cu Kosovo, aceasta reprezentand pentru sarbi o „consolidare militara de amploare” la frontiera, relateaza BBC. In ultimele luni, tensiunile au crescut intre comunitatea minoritara sarba și cea majoritara albaneza din Kosovo. Ca raspuns la…

- UE si Germania s-au alaturat apelurilor pentru ca Serbia sa retraga trupele din apropierea granitei cu Kosovo.Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a afirmat ca detasarea acestora este un gest foarte ingrijorator, relateaza BBC citat de Rador Radio Romania. Vineri, SUA au avertizat ca actiunea…

- Statele Unite monitorizeaza cu ingrijorare desfașurarea armatei șarbe la granița cu provincia Kosovo. Casa Alba a anunțat ca forța de menținere a pacii a NATO și-a marit prezența in zona ca urmare unei serii de incidente violente.

- Serbia este in doliu oficial miercuri in urma "evenimentelor tragice" petrecute duminica in Kosovo, majoritatea mass-media onorandu-i ca "eroi" si "martiri" pe atacatorii sarbi kosovari care au fost ucisi duminica intr-un schimb de focuri cu politia la Banjska, in nordul teritoriului, potrivit EFE,…

- Situatia din nordul Kosovo era in continuare haotica duminica, dupa ce un politist a fost ucis, iar barbati inarmati s-au baricadat intr-o manastire ortodoxa sarba, autoritatile kosovare denuntand "crima organizata sustinuta de responsabili de la Belgrad", in timp ce Serbia a acuzat Pristina de "minciuni",…

- Comisia de disciplina a UEFA a anunțat decizia dupa incidentele de la meciul Romania- Kosovo (2-0), intrerupt 52 de minute de arbitrul francez Willy Delajod, pentru bannerele și scandarile ”Kosovo e Serbia!". Cu Andorra vor avea acces gratuit in stadion numai copii sub 14 ani, organizați in grupuri…