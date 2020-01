Stiri pe aceeasi tema

- 23 de cetateni din Irak, Iran, Siria si Afganistan au fost prinsi de politistii de frontiera din Timiș dupa ce au trecut ilegal frontiera din Serbia, pe jos, și incercau sa ajunga intr-o țara din vestul Europei, cu ajutorul unui roman. Politistii de frontiera din Timis au desfasurat au oprit, joi seara,…

- Peste 3.000.000 de țigarete au fost indisponibilizate și 10 persoane au fost reținute, in urma a 34 de percheziții efectuate de polițiștii de la transporturi din Timișoara, la persoane banuite de contrabanda. La data de 17 decembrie a.c., politistii Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara…

- Politistii de frontiera de la Oravita, judetul Caras-Severin, au prins la frontiera cu Serbia cinci cetateni din Irak, patru adulti si un copil de doar un an, care au intrat ilegal in Romania, ajungand pana in localitatea Mercina din judetul Caras-Severin.

- Unsprezece cetateni turci, intre care trei copii, care au trecut frontiera din Serbia pentru a ajunge ilegal intr-un stat din vestul Europei, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Oravita, judetul Caras-Severin. Alaturi de acestia au fost prinsi doi afgani si un roman, care ii ajutau in…

- Unsprezece cetateni turci, intre care trei copii, care au trecut frontiera din Serbia pentru a ajunge ilegal intr-un stat din vestul Europei, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Oravita, judetul Caras-Severin. Alaturi de acestia au fost prinsi doi afgani si un roman, care ii ajutau in demersul…

- Doua persoane au fost prinse de polițiștii de frontiera in Timiș, la granița dintre Romania și Serbia, la sfarșitul saptamanii trecute, cand incercau sa treaca fraudulos granița. Spre deosebire de majoritatea migranților care cauta drumul spre Occident, cei doi au luat-o in sens invers și incercau sa…

- Zece tineri, cetateni afgani, care au recut ilegal frontiera din Serbia si care incercau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetatean roman, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis. Ei se aflau cu totii intr-un autoturism, potrivit news.ro.Politia…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Naidas (judetul Caras-Severin) au depistat trei cetațeni afgani care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetațean iranian. „In data de 9 octombrie 2019, ora 01.50, politistii de frontiera din…