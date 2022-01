Rusia a desfașurat tancuri și artilerie, avioane de lupta și elicoptere, sisteme avansate de rachete și mii de soldați in Belarus, sporind o forța de lupta care invaluie deja Ucraina ca o potcoava, din trei parți. Kremlinul susține ca trupele au fost mobilizate pentru exerciții militare programate sa inceapa luna viitoare, dar acumularea din Belarus ar putea prevesti un atac pe un alt front decat cel vehiculat pana acum din estul țarii – in nord, in apropiere de capitala Ucrainei, Kiev, relateaza The New York Times. De la granița, sunt in jur de 225 de kilometri, pe o autostrada proaspat asfaltata,…