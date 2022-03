Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul a imparțit familia unui mare actor rus. Vladimir Mashkov a urcat pe scena saptamana trecuta, la concertul organizat de Vladimir Putin, la Moscova, pentru a susține razboiul, in timp ce fiica sa, aflata in America, se opune invaziei. "Suntem ruși. Ne iubim țara. Suntem pentru o lume fara nazism.…

- „Tocmai am avut o conversație telefonica cu președintele Zelenski. L-am asigurat de intregul sprijin al Romaniei pentru Ucraina și la nivel bilateral, și in interiorul UE. Centrul umanitar din Suceava a inceput deja sa trimita primele ajutoare. Vom avea grija de toți cetațenii ucraineni care ajung in…

- 12:30 Au aparut primele imagini de la negocierile online de astazi, dintre Rusia și Ucraina. Imaginea este insoțita și de un scurt comentariu in care se arata ca "parțile iși exprima activ pozițiile specificate". "Comunicarea este punctuala, dar dificila. Motivul discordiei este legat de sistemele politice…

- Circa 100 de mașini având imprimate litera Z, au circulat duminica prin centrul capitalei sârbe Belgrad, în semn de susținere pentru Moscova, transmite EFE, citata de Agerpres cu referire la Sinteza.org. Circa 100 de masini având imprimate litera Z – precum…

- Imaginile filmate la punctul de trecere a frontierei Medika, din Polonia, au devenit virale și baiețelul de 5 ani suprins cum trece granița singur, plangand, e acum simbolul refugiaților din calea rizboiului din Ucraina, scrie Observatorul . Filmarea, preluata de marile televiziuni și publicații occidentale…

- Imagini impresionante vin sambata pe rețelele de sociale din orașul ucrainean Zaporojie , unde se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, atacata și capturata acum 2 zile de armata rusa. Mii de barbați ucraineni s-au hotarat sa se alature forțelor de aparare teritoriala in razboiul declanșat…

- Pe retelele de socializare s-a viralizat miercuri o inregistrare realizata cu telefonul de un localnic din orasul ucrainean asediat Kherson. Acesta l-a filmat de la fereastra apartamentului sau pe un soldat rus care a vrut sa sparga un bar amplasat la parterul unui bloc. Din pacate pentru soldatul rus,…

- Cel mai cunoscut site-ul de tip enciclopedie open source din lume este acuzat de „diseminare ilegala" a unor informații despre armata rusa, victimele civile ucrainene și operațiunile bancare ale Moscovei. Russia is also threatening to ban Wikipedia for an article called “Russian invasion of Ukraine…