- Granicerii ucraineni care aparau Insula Șerpilor ar putea sa fie in viața. Povestea celor care aparau Insula Șerpilor a facut inconjurul lumii, dupa ce ucrainenii i-au injurat pe soldații ruși, care le cereau sa se predea. Pe inregistrarea audio se aud focuri de arma, imediat dupa refuzul granicerilor.Zecile…

