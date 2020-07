Stiri pe aceeasi tema

- Vara asta se anunta a fi una fierbinte, insa frumoasa mulatra, Laurette a gasit reteta perfecta pentru a rezista caldurii, noul ei single, “Lemon”. “Ma bucur sa va prezint cel de-al doilea single, “Lemon”, ce face parte din noul meu proiect, “African Queen”, care cuprinde mai multe piese afro. Piesa…

- Cantareata britanica Duffy a lansat piesa „River in the Sky”, al doilea single al ei aparut anul acesta dupa o pauza indelungata, anunța news.ro.Aproximativ zece ani, Aimee Anne Duffy a stat departe de lumina reflectoarelor. In luna februarie a acestui an, a povestit intr-un mesaj publicat…

- Un nou proiect muzical dance electronic se lanseaza astazi – Bastard!, iar single-ul de debut se numește ”F..k That”. Piesa a fost produsa de Bastard!, iar muzica și versurile ii aparțin lui Minelli. Mesajul lui Minelli fața de cei care asculta piesa este de empowerment, de a avea incredere in sine…

- O piesa pop despre energia pe care dragostea o creeaza in jurul persoanei iubite, “Aura” este cea mai recenta piesa impartasita de Serena. Serena a debutat in industria muzicala in urma cu 7 ani, atunci cand a inceput sa inregistreze si incarce pe retelele de socializare coveruri de piese autohtone…

- Albumul Irinei Rimes, Pastila, este acum disponibil și pe YouTube, pe canalul artistei, și toate magazinele digitale. Este primul album trap al Irinei și totodata un proiect extrem de important pentru ea. Pastila conține 10 piese și colaborari cu Amuly, Bruja și Nane. “Este o onoare in sine sa fiu prezent…

- Chriss și Denisa Jo vine in atenția fanilor cu un nou single intitulat ”Te jucai cu inima mea”. Piesa a fost produsa in studio-ul Xtra Music, a fost compusa de Chriss si produsa de Cristian Pistol. Videoclipul a fost filmat pe un camp din Paulești. Cei doi artiști s-au distrat foarte mult la filmari,…

- Lady Gaga si Ariana Grande au lansat piesa "Rain On Me", al doilea single de pe noul album al celei dintai, "Chromatica", anunța MEDIAFAX.Noua piesa urmeaza single-ului "Stupid Love", iar Lady Gaga spune ca este o "metafora pentru lacrimi si cantitatea de alcool pe care o consuma pentru a-si…

- Lady Gaga colaboreaza cu Ariana Grande pentru al doilea single extras de pe urmatorul album. Piesa “Rain On Me” este inclusa pe cel de-al saselea album lansat de catre Lady Gaga – “Chromatica”, material care va aparea pe 29 mai 2020. “Rain On Me” este prima colaborare dintre cele doua artiste, pentru…