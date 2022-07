Stiri pe aceeasi tema

- Artista americana Beyonce a lansat primul single, intitulat ''Break My Soul'', de pe mult asteptatul sau album, "Renaissance". Lansarea single-ului vine la scurt timp dupa anuntul de saptamina trecuta al vedetei, potrivit caruia ea va lansa cel de-al saptelea album de studio luna viitoare. Melodia ritmata,…

- Dupa cel mai recent single lansat alaturi de ANTONIA, Qodes colaboreaza cu IRAIDA pentru noul single – Crushin on you. Versurile piesei explica perfect momentul cand te indragostești și iți pierzi total mințile, fiind pregatit cu sa-i oferi persoanei iubite totul. Piesa a fost scrisa și compusa de catre…

- Dupa hituri in colaborare cu artiste precum EMAA, Roxen, Andia și Mira, DJ Project lanseaza “Iubirea Mea” alaturi de Ana Baniciu, artista urmand sa insoțeasca trupa in concertele viitoare. DJ Project inseamna o moștenire de hituri, cu refrene memorabile cantate de milioane de fani atat in Romania, cat…

- Dupa lansarea EP-ului 29, cu ocazia caruia EMAA și-a sarbatorit ziua de naștere, dar și colaborari de succes alaturi de DJ Project și Carla’s Dreams, artista revine cu un nou single – „Ultima data”. Piesa reprezinta un monolog sincer și emoționant despre frica și incertitudinea ce te cuprind in momentul…

- Spike lanseaza oficial piesa deja prezenta la Virgin Radio Romania și mult așteptata de fani, „Naufragiat”. Este o piesa atipica artistului, o piesa pop, de dragoste, care vorbește despre sentimentele intense pe care finalul iubirii le poate provoca. Piesa a fost compusa de Spike, Vlad Lucan și Alex…

- Voltaj da startul sezonului estival cu o piesa catchy, fresh și in ton cu vibe-ul de vara: „1 Mai Nebun”. Compus de catre Ciprian Porumbescu alaturi de Voltaj și Maria Rantes, prin „1 Mai Nebun”, trupa canta refrenul vieții libere și fara griji. Un single vesel, cu multa energie, care pune in prim plan…

- Muzica de succes, artiștii populari ar trebui sa se straduiasca intotdeauna sa surprinda ascultatorii – cu idei bune, conținut puternic și uneori neașteptat, precum și melodii grozave – ceva ce Rammstein reușește sa faca din nou și din nou. In orice caz, zvonul care a aparut la inceputul lunii aprilie…