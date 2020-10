GRAMPET: Proiectul Rail-2-Sea este foarte important pentru viitorul transportului feroviar Grupul GRAMPET – Grup Feroviar Roman (GFR), cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Romania si din Europa de Sud-Est, apreciaza ca proiectul Rail-2-Sea este de foarte bun augur și va duce la creșterea atractivitații Portului Constanța pentru țarile CEE. „In contextul reconfigurarii lanțurilor de aprovizionare la nivel global, vorbim deja despre noi paliere de transport, cel mai notabil și cu potențial enorm pentru Romania fiind proiectul Rail-2-Sea anunțat recent de Excelența Sa Adrian Zuckerman, Ambasadorul Statelor Unite la București”, spune Gruia Stoica, Președintele Grupului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa luni, 19 octombrie a.c., la Summitul Virtual si Forumul Web al Initiativei celor Trei Mari, organizate de Estonia in format de videoconferinta. Summitul din acest an reprezinta un pas important in procesul de consolidare a Initiativei celor Trei Mari,…

- Black Friday este cea mai importanta campanie de reduceri a anului, iar EMag este principalul magazin urmarit de clienții din intreaga regiune. Spunem regiune pentru ca EMag este activ și in Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Austria, Ungaria, Bulgaria și Polonia. EMag are o cifra de afaceri de 3,17…

- Autostrada anunțata de ambasadorul american la București, prin care SUA vor sa lege Portul Constanța de Marea Baltica, se numește Via Carpathia și este un proiect dezvoltat in cadrul Inițiativei Trei Țari, transmite G4Media . Autostrada ar urma sa porneasca din Lituania și sa traverseze Polonia, Slovacia,…

- Zborurile spre si dinspre tarile aflate pe lista galbena au fost anulate. Lista a fost aprobata joi, iar decizia a intrat in vigoare miercuri, data de la care toate persoanele care ajung in Romania din una dintre tarile din zona galbena sunt obligate sa intre in carantina 14 zile. In privinta anularii…

- Ministrii de externe din statele initiativei regionale C5 (Central5) s-au pronuntat marti pentru coordonarea masurilor intre aceste tari intr-un al doilea val al pandemiei de COVID-19, astfel incat posibilele restrictii sa nu aiba un impact negativ asupra cooperarii dintre ele, mai ales la nivel…

- Parteneriatul ofera soluții pentru ca magazinele online sa iși majoreze capacitatea de livrare naționala și internaționala, concomitent cu ajustarea, in timp real, a ofertei comercialeColetaria.ro ofera consultanța și asigura conectarea magazinelor romanești cu marketplace-uri din UE București, 30 iulie…

- VTEX este platforma eCommerce cu cea mai rapida creștere din lume, potrivit raportului IDC Worldwide Digital Commerce 2019 Market Share, publicat la finalul lunii iunie. Performanța VTEX este o dovada a orientarii companiilor catre soluții moderne de comerț care reduc timpii de implementare, livreaza…

- Patru dintre sportivii sectiei de patinaj viteza a CSM Ploiesti, insotiti de antrenorul Marius Bacila, participa in aceste zile la un stagiu de pregatire la Tomaszow Mazowiecki (Polonia), organizat de forul international de patinaj (International Skating Union – ISU). Razvan Militaru (junior 1), Adrian…