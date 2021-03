Stiri pe aceeasi tema

- Kanye West, Beyonce si Billie Eilish au castigat duminica primele premii Grammy, la o ceremonie reinventata, in care industria muzicala spera lase in urma pandemia ce dureaza de un an, transmite Reuters. Citește și: Mircea Dinescu, dezvaluiri rușinoase despre Gabriel Liiceanu: A refuzat sa…

- Presedintele american, Joe Biden, s-a adresat natiunii joi seara pentru a discuta despre o traiectorie care sa permita Statele Unite sa iasa din pandemia de COVID-19, potrivit Reuters si AFP, citate de Agerpres. În urma cu aproape un an, predecesorul sau de la Casa Alba s-a adresat poporului american…

- Statele Unite au acordat sambata o autorizatie de urgenta vaccinului companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson impotriva COVID-19 pentru persoanele in varsta de cel putin 18 ani, a anuntat Agentia Americana pentru Medicamente (FDA), noteaza Reuters si AFP.

- Ministrul de externe german Heiko Maas și-a îndemnat luni omologii din Uniunea Europeana sa aprobe aplicarea de sancțiuni împotriva oficialilor ruși responsabili de încarcerarea disidentului Alexei Navalnîi și de reprimarea violenta a protestelor pro-democrație, relateaza Reuters.„Sunt…

- Vaccinul anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson urmeaza sa fie autorizat in Europa pana in martie de catre Agenția Europeana a Medicamentului. Anunțul a fost facut de Massimo Scaccabarozzi, director la Janssen Italia, o filiala a grupului american Johnson & Johnson, dupa cum arata Reuters , citat de…

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca Statele Unite sunt 'profund ingrijorate' in legatura cu liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii, aflat in arest la Moscova, si ca sunt luate in considerare actiuni de raspuns la detentia acestuia, informeaza Reuters. Citește și: NEXT…

- Casa Alba a anunțat in mod oficial ca fostul președinte american Donald Trump se va vaccina impotriva noului tip de coronavirus. Gestul presedintelui SUA Donald Trump este pentru a incuraja populația sa se vaccineze. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, a spus marți in cadrul unei conferințe…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat marți ca va lua pe 21 decembrie o decizie cu privire la autorizarea vaccinului Pfizer/BioNTech, cu opt zile mai devreme decat era planificat, informeaza Agerpres, care citeaza agențiile Reuters și DPA. Inițial decizia era anunțata pe 29 decembrie,…