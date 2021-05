Grammy: Organizatorii au decis să renunţe la comitetul ''secret'' care îi selecta pe artişti Organizatorii premiilor Grammy au decis sa renunte la comitetul "secret" care ii selecta pe artisti pentru a fi inclusi pe lista nominalizarilor, muzicienii denuntand lipsa de transparenta si nereguli, informeaza sambata AFP.



Nominalizatii pentru editia din 2022 a premiilor industriei americane de muzica vor fi alesi prin vot de catre toti cei peste 11.000 de membri ai Academiei de Inregistrari din SUA, si nu de catre un comitet anonim format din cincisprezece pana la treizeci de membri, care facea aceasta lista pana acum, a anuntat vineri Academia.



"Aceste schimbari semnificative"…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

