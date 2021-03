Gala premiilor Grammy 2021 se va desfașura, pentru prima data in istoria sa de 63 de ani, fara public, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de COVID. Astfel, ceremonia va fi una hibrid, compusa din clipuri preinregistrate si transmisii live de pe mai multe scene, potrivit BBC. Ceremonia va fi transmisa in direct pe Grammy.com, in noaptea de duminica spre luni. Gazda evenimentului va fi cantarețul R&B Jhene Aiko.Gala premiilor Grammy 2021 "va aduce un omagiu salilor de concerte independente, care au fost grav afectate de pandemie", au transmis, inainte de eveniment, reprezentantii The Recording…