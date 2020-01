Grammy 2020 - Omagiu adus de Usher lui Prince La mai putin de 4 ani dupa moartea sa tragica, legenda R&B si funk Prince a fost omagiat duminica seara, la cea de-a 62-a gala a premiilor Grammy, de catre Usher, care a revenit pe scena acestor premii in premiera dupa aparitia alaturi de Justin Bieber de la ceremonia din 2011, transmite DPA. Acompaniat de percutionista Sheila E., care a colaborat o lunga perioada de timp cu Prince, dar si de solista britanica FKA Twigs, Usher a interpretat un potpuriu din piesele lui Prince. Acest moment a produs controverse printre fanii lui FKA Twigs pentru ca aceasta nu a cantat deloc ci doar a dansat in timp… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

